مقال بالجارديان: بوتين يلمح لإمكانية التوصل لتسوية سلمية لحرب أوكرانيا

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة التي ألمح فيها إلى إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية التي بدأت أواخر فبراير الماضي.



وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من أندرو روث وبيجوتر ساوير وهيلين سوليفان، أن الرئيس الروسي أعلن في الوقت نفسه استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا وفقاً لما هو مخطط لها، مؤكداً أنه لا توجد مشاكل تعوق استمرار تلك العملية.



وأوضح الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بيشكك عاصمة قيرغيزستان، أن التوصل لتسوية سلمية للصراع الحالي في أوكرانيا لن يكون بالأمر اليسير وسوف يستغرق الكثير من الوقت، موضحا في الوقت نفسه ضرورة اعتراف كل الأطراف المشاركة في تلك التسوية بالحقائق التي تتشكل على أرض الواقع.



ويضيف المقال أن تلك التصريحات تأتي بعد أيام قليلة من محاولات الرئيس بوتين تهيئة الرأي العام في بلاده لحرب طويلة المدى في أوكرانيا، حيث أكد أن العملية العسكرية الروسية هناك سوف تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يخالف توقعات القيادة العسكرية الروسية في بداية الصراع بأن الحرب هناك سوف تستغرق عدة أسابيع تتمكن خلالها القوات الروسية من تحقيق نصر سريع على الجانب الأوكراني إلا أن الحرب امتدت لشهور عدة ومن المتوقع أن تستمر لفترة طويلة.



ويضيف المقال أيضا أن تلك التصريحات تأتي في أعقاب هجمات صاروخية مكثفة من جانب القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والتي تسببت في أزمة طاقة حادة هناك بعد تدمير ما يقرب من 50 في المئة من محطات الطاقة في البلاد، بينما أعلن بوتين في نفس الوقت عزمه على استمرار القوات الروسية في استهداف الشبكة القومية للطاقة في أوكرانيا وتدميرها بالكامل على الرغم من كل ردود الفعل الغاضبة جراء تلك الهجمات والتي تسببت في معاناة ملايين الأشخاص في أوكرانيا خاصة مع حلول فصل الشتاء قارس البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



ويلفت المقال إلى تصريحات الرئيس الروسي خلال لقاء له يوم الخميس في الكرملين مع عدد من الجنود الروس أثناء احتفالية " أبطال روسيا" والتي ألقى فيها باللوم على أوكرانيا إذ اتهمها بأنها التي بدأت في استهداف مواقع مدنية من خلال قصفها لجسر شبه جزيرة القرم.



ويشير المقال في الختام إلى تصريحات الرئيس الروسي التي تناول فيها موقف بلاده من استخدام السلاح النووي في الحرب الحالية في أوكرانيا، موضحا أنه في حالة شن أي هجوم على روسيا فإن استخدام السلاح النووي سوف يكون حتميا وفي هذه الحالة "سوف تؤدي الهجمات النووية إلى تدمير الأعداء بالكامل ولن يتبقي منهم شيء".