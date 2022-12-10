شولتس: بوتين مصمم على حرب أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ضروري

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على الحرب مع أوكرانيا»، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية «إبقاء قنوات الاتصالات مع بوتين مفتوحة، لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب».



وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، أضاف شولتس خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين: «عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما... إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة».



ويعد شولتس من أكثر القادة الغربيين تحدثا بشكل مباشر مع بوتين، منذ الغزو في 24 فبراير، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة، وكان في الثاني من ديسمبر الجاري.



وقال المستشار الألماني إنه «لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في الحرب، لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف».



وتابع: «رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها... في الشيشان حيث قضى تقريبا على البلد بأكمله. أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس. الأمر بهذه البساطة».



ومضى بالقول: «لدينا آراء مختلفة تماما. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معا».