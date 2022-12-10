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كأس العالم.. موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي

محمد عاطف
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 12:07 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 12:07 ص

ضرب المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، موعدًا مع نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي مساء الجمعة، بعد فوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والتي أقيمت على ملعب لوسيل.

فيما فاز المنتخب الكرواتي على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية مساء يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي، يوم الثلاثاء القادم على ملعب لوسيل، في الدور نصف النهائي من مونديال 2022.


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