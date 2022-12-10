الشرطة الألمانية تعلن مقتل منفذ هجوم دريسدن أثناء عملية تحرير الرهائن

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء السبت، مقتل منفذ هجوم دريسدن أثناء عملية تحرير الرهائن، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.



أتى هذا بعد أن أعلنت الشرطة الألمانية، أنها تشن منذ الصباح عملية في وسط مدينة دريسدن، على خلفية احتجاز رهائن.



وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة «بيلد»، أن رجلاً مسلحًا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.



وأضافت «بيلد» أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما، قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري.



فيما نقلت مراسلة «العربية» عن وسائل إعلام ألمانية قولها، إن الشرطة عثرت على امرأة تبلغ من العمر 62 عاما مقتولة داخل شقتها في دريسدن، لافتة إلى أن المشتبه بقتلها هو ابنها الذي يبلغ من العمر 40 عاما.



وكان راديو دريسدن قد رجح أن عملية القتل مرتبطة باحتجاز الرهائن، لا سيما أن المسافة بين الواقعتين ليست بعيدة.