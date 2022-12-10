دبلوماسية أمريكية تشيد بالتشيك لجهودها في دعم سيادة أوكرانيا

أشادت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في لقائها مع مستشار الأمن القومي التشيكي لرئيس الوزراء توماس بوجار في براغ، بالحكومة التشيكية لجهودها القوية في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومساهماتها في تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن شيرمان وبوجار ناقشا التعاون الدفاعي الثنائي وأمن الطاقة بين البلدين.

كما التقت شيرمان بالعديد من المسئولين الأوروبيين في جولتها الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية لتعميق التعاون الثنائي والدولي وللتأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.