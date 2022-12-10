تصريحات ميركل عن أوكرانيا تغضب بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استيائه من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بسبب تصريحاتها الأخيرة بشأن أوكرانيا.

وفسرت روسيا، تصريحات ميركل في مقابلة مع موقع "زيت" الإلكتروني، على أنها تعني أن خطة "مينسك" للسلام تم إبرامها لمنح أوكرانيا الوقت لتسليح نفسها والاستعداد للحرب مع روسيا.

وقال بوتين للصحفيين في بيشكيك عاصمة قرغيزستان يوم الجمعة: "بأمانة لم يكن هذا متوقعا بالنسبة لي. إنه محبط. بصراحة لم أتوقع أن أسمع شيئا مثل هذا من المستشارة الألمانية السابقة".

وتنص خطة مينسك للسلام لشرق أوكرانيا، والذي كان تحت السيطرة الروسية منذ بدء الأعمال العدائية في عام 2014 على التزامات واسعة النطاق من الجانبين بشأن الصراع إلا أنه لم يتم تنفيذ معظم تلك الالتزامات.

وصرح بوتين: "كنت دائما افترض أن قيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية ستتصرف بصدق معنا. لقد كان واضحا أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا وتدعمها.ولكن مع ذلك كان يبدو لي أن القيادة الألمانية كانت دائما مخلصة في جهودها لإيجاد حل قائم على المبادئ التي اتفقنا والتي تم التوصل إليها، من بين أمور أخرى، في إطار عمل عملية مينسك".