أمين عام الأمم المتحدة منبها العالم: الأسلحة النووية مازلت تشكل خطرا قائما

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن الأسلحة النووية مازالت تشكل خطرًا واضحًا وقائمًا على العالم.



ونبه جوتيريش - في رسالة فيديو مُسجلة في الاجتماع الافتتاحي الأول للمجموعة الدولية للشخصيات البارزة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية - إلى خطورة اللحظة التي يمر بها العالم والمحفوفة بالتحديات، قائلا "على الرغم من الدروس المدمرة من حادثي هيروشيما وناجازاكي والحرب الباردة، لا تزال الأسلحة النووية خطرا قائما".



وهنأ اليابان على مبادرتها المهمة والمتمثلة في المجموعة الدولية التي تعقد اليوم، حيث إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، هو من أسس المبادرة كمنتدى يقوم فيه المشاركون من الدول التي تمتلك الأسلحة النووية وغيرها، بمساعدة قادة سياسيين حاليين وسابقين في جميع أنحاء العالم، بتبادل الأفكار والمواقف والدخول في مناقشات صريحة بشأن مسار ملموس نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.



وقال إن هذه الأسلحة التي قد تحدث نهاية العالم تستخدم بشكل روتيني كأدوات للإكراه ولم نسمع مثل هذه التهديدات الواضحة بشأن استخدامها منذ أحلك أيام الحرب الباردة.



وأضاف مخاطبا الشخصيات البارزة: "نحن بحاجة إلى حكمتكم للمساعدة في إبعادنا عن الحافة نحن بحاجة إلى خبرتكم للتفكير في حلول من شأنها سد الانقسامات وتهدئة الخطاب لكي تضعنا على مسار نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية".



واستطرد قائلا "كما شهدت شخصيًا، هيروشيما هي رمز حي لمأساة الأسلحة النووية والأمل في السلام ولا أحد يجسد هذه الروح أكثر من الهيباكوشا الشجعان يجب أن نصغي إلى دعواتهم لوضع حد للتهديد النووي أتمنى لكم التوفيق في مساعيكم ونحن نسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف الأساسي".