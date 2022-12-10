طهران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على استمرار تدخل بلاده في شؤون إيران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى طهران هانز أدودو موتسيل، مساء أمس الجمعة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلاده غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، أوردته اليوم السبت، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا): "في هذا اللقاء، أبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية السفير الألماني معارضتها الشديدة لاستمرار التدخل الألماني غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، والتأكيد على أنه بينما تتخذ ألمانيا مواقف منافقة ضد الجمهورية الإسلامية؛ بسبب إجراءاتها المشروعة المضادة للإرهاب والعنف، فانها (ألمانيا) تعتبر أمنها خطاً أحمر بسبب التطورات الداخلية الأخيرة فيها".

كما أعربت الخارجية الإيرانية عن الأسف الشديد إزاء المعاملة الانتقائية والمزدوجة للمسؤولين الألمان بحيث يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة لبلدهم.

ومن جانبه، قال السفير الألماني، إنه سينقل مذكرة الاحتجاج هذه إلى سلطات بلاده في أقرب وقت ممكن.

ويشار إلى أن الخارجية الإيرانية استدعت السفير الألماني أكثر من مرة على خلفية انتقاد مسؤولي بلاده تعامل طهران مع الاحتجاجات منذ وفاة الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها لدى الشرطة لمخالفتها قواعد غطاء الرأس الإسلامية، في شهر سبتمبر الماضي.