تمنى الإعلامي عمرو أديب، التوفيق لمنتخب المغرب الذي يواجه نظيره البرتغالي اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم، كما قدم نصيحة ليتمكن أسود أطلس من العبور إلى نصف النهائي، مؤكدا أن ممثل العرب في البطولة حاليا قادر على التتويج باللقب.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "كلنا النهاردة مغاربة.. كأن مصر بتلعب أو كأن السعودية بتلعب.. كل العرب واقفين مع المغرب".

وأضاف أن المنتخب المغربي سيكون قادرا على تخطي نظيره البرتغالي في حالة واحدة، شارحا: "إوعى حد يقول للاعيبة كده كويس وخلاص"، في إشارة لما قدمه المنتخب المغربي بعد بلوغ الدور ربع النهائي وإقصاء منتخب إسبانيا في دور الـ16.

واستبعد أديب، أن يكون المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي قد أبلغ لاعبيه بالاكتفاء بما قدموه خلال البطولة، معقبا: المغرب ممكن تاخد كأس العالم بعد خروج البرازيل المغرب تقدر على أي حد موجود".

وعند الخامسة من عصر السبت، سيكون منتخب المغرب على موعد مع صناعة التاريخ، عندما يواجه منتخب البرتغال في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وبعدما سجل منتخب المغرب حضوره الأول في هذا الدور، سيكون التأهل لنصف النهائي، بمثابة حدث تاريخي كبير للعرب.