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اختتام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة بمشاركة 61 دولة

الرياض ـ أ ش أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 7:50 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 7:50 م

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نسخته الثانية بمشاركة 61 دولة.

وشهدت الدورة الثانية للمهرجان، عرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة.

وسلط المهرجان الضوء على المواهب الشابة التي تُسهم في رسم ملامح صناعة السينما في السعودية من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، حسبما أوردت وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت إدارة المهرجان قائمة الفائزين بجوائز "اليسر"، والتي تقدّم للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية. وحصد جائزة اليسر الذهبية فيلم "جناين معلقة " للأفلام الطويلة.

وتمّ تسليم هذه الجوائز بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.

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