سيدة ببني سويف تفاجئ بآلام الولادة أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

فاجأت آلام الولادة سيدة في أثناء الإدلاء بصوتها داخل لجنة انتخابية بقرية تزمنت الغربية بمركز بني سويف، ما دعا رئيس اللجنة إلى الاتصال بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها.

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ المستشفى الجامعي استقبل، أسماء جمال أحمد، المقيمة بقرية تزمنت الغربية، وأدخلها فورا غرفة العمليات، بعد أن فاجأتها آلام الولادة داخل لجنة الشهيد حسن زيدان الابتدائية، عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ السيدة جرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء عملية الولادة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية في محافظة بني سويف، في أول أيامها التي انطلقت صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، إقبالا كبيرا من المواطنين.

وتُجرى الانتخابات في محافظة بني سويف داخل 450 مقرا انتخابيا يضم 497 لجنة فرعية، بجانب تخصيص 9 لجان عامة و4 لجان للمغتربين بإجمالي 2 مليون مواطن.