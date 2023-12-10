تقرير: إصابة سبعة مدنيين في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية أراضي منطقة دونيتسك -المعلنة جمهورية شعبية من جانب واحد- 18 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين في دونيتسك، وفقا لما أفادت به بعثة دونيتسك التابعة للمركز المشترك للسيطرة على جرائم الحرب الأوكرانية وتنسيق القضايا المرتبطة بها.

وقال البيان: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 18 واقعة قصف أوكراني. وأصيب سبعة مدنيين في منطقتي كيروف وبيتروفسكي في دونيتسك"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

كما قصفت القوات الأوكرانية ثلاث تجمعات سكنية في دونيتسك: جورلوفكا وياسينوفاتايا وماكييفكا. وتم إطلاق نحو 48 قذيفة من ذخائر مختلفة. ولحقت أضرار بمبنيين سكنيين في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، بالإضافة إلى منشأة للبنية التحتية المدنية.