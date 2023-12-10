أعلن نادي الزمالك عودة أحمد فتوح، لاعب الأبيض للمشاركة في تدريبات الفريق من جديد، اعتبارًا من غدٍ الإثنين، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه.

وأوضح أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق هو من سيحدد موقف أحمد فتوح، بشأن المشاركة في المباريات.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "الثلاثي الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري سيعودون إلى تدريبات الزمالك بداية من يوم الإثنين، بعد انتهاء فترة العقوبة".

وأضاف: "مشاركة الثلاثي في المباريات من عدمه خلال الفترة المقبلة سيكون بناء على الحاجة الفنية لمعتمد جمال، المدير الفني للفريق".

وعن استقبال مؤمن زكريا، نائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي داخل نادس الزمالك مساء أمس السبت، قال سالم: "مؤمن زكريا لاقى استقبالًا حافلًا، وأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك انتظره واستقبله عند بوابة النادي".

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلًا: "مؤمن زكريا من اللاعبين الذين تركوا بصمة مع نادي الزمالك، ورحل بأسلوب طبيعي بعد نهاية عقده، ولا يوجد بينه وبين الأبيض إلا الاحترام، وتم استقباله باحتفال وترحيب من المسئولين والجماهير".