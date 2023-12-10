النائب تيسير مطر: المشاركة الكثيفة في الانتخابات رسالة شعبية للعالم

قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن المواطنين أقبلوا بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، ضمن تغطيتها لبدء انتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أنّ هذا الإقبال الكبير يبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن المصريين يمارسون حقهم الديمقراطي والدستوري بحرية تامة.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير رسالة تأكيد على حجم إصرار المصريين على صناعة مستقبلهم وحماية أمنهم القومي، وهو أمر نابع من حبهم لوطنهم.

ووجه رسالة شكر للشباب والسيدات بسبب حرصهم على المشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات، مؤكدا أن مشاركة الشباب على وجه التحديد كانت بحجم فعال وغير متوقع.

وصباح الأحد، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».