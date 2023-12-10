أكبر معمر في الغربية 115 سنة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص المواطن عبد السلام محمد، الذي يبلغ من العمر 115 عاما، من سكان قرية ألابشيط بمركز المحلة بمحافظة الغربية، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة ألابشيط.

واصطحب أحد الأشخاص المسن ومرافقته للجنة الانتخابية، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته، وقال المواطن: "جيت أشارك عشان أحفادي".

وكانت محافظة الغربية شهدت إقبالا كبيرا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وتوافد العاملون بالمصالح الحكومية والنقابات المهنية والعمالية وتسابقت الأحزاب السياسية في حشد المواطنين وعمل مسيرات ضخمة لحث المواطنين على الادلاء بأصواتهم وتقدم الأئمة والدعاة والقساوسة مسيرة حاشدة لحث المواطنين، وأدلى رئيس الجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، بصوته بمسقط رأسه بكفر الزيات.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».