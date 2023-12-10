سيجري تكريم الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام بتسليمهم الجوائز عبر مراسم تجرى اليوم الأحد في كل من النرويج والسويد، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، لا تزال محتجزة في وطنها. وسينوب عن الناشطة،51 عاما، في أوسلو زوجها وابنيها.

وفازت محمدي بجائزة السلام "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وسيقوم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بتسليم جوائز نوبل للأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد في ستوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). وتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر الماضي، ويجري تقديم الجوائز تقليديا في ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، وهو كيميائي سويدي حصل على ثروة هائلة من اختراعه للديناميت.