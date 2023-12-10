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شهد عدد من لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا إقبالا كبيرا من الشباب ومختلف الأحزاب، قبيل فتح اللجان.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المنيا أعلنت استعدادها لاستقبال انتخابات الرئاسة بعدد اللجان العامة والبالغ عددها 13 لجنة عامة تضم 585 لجنة فرعية في 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين من أبناء المحافظة.

واللجان مقسمة كما يلي:

- اللجنة الأولى:

هي قسم أول المنيا، ومقرها قاعة سرايا بالدور الأول العلوي بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا وتضم 28 لجنة فرعية.

- اللجنة الثانية:

قسم ملوي ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة بشارع المجيدي بمدينة ملوي وتضم 19 لجنة فرعية.

- اللجنة الثالثة:

قسم المنيا الجديدة ومقرها قصر ثقافة المنيا الجديدة وتضم 2 لجنة فرعية.

- اللجنة الرابعة:

مركز المنيا، ومقرها قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فقد ضمت 78 لجنة فرعية.

- اللجنة الخامسة:

مركز أبوقرقاص ومقرها قاعة المسرح بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية وتضم 64 لجنة فرعية.

- اللجنة السادسة:

مركز بني مزار، ومقرها قاعة النادي الرياضي تضم 70 لجنة فرعية.

- اللجنة السابعة:

مركز دير مواس ومقرها مكتب الإرشاد الزراعي وتضم 68 لجنة فرعية.

- اللجنة الثامنة:

مركز سمالوط شرق، ومقرها مركز شباب سمالوط الرياضي31 لجنة فرعية.

- اللجنة التاسعة:

مركز شرطة سمالوط غرب، ومقرها مركز شباب سمالوط تضم 52 لجنة فرعية.

- اللجنة العاشرة:

مركز شرطة العدوه، ومقرها مركز شباب العدوه تضم 29 لجنة فرعية.

- اللجنة الحادية عشر:

مركز مطاي ومقرها قاعة مركز الإرشاد الزراعي وتضم 40 لجنة فرعية.

- اللجنة الثانية عشر:

مركز مغاغة ومقرها قاعة المسرح بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية تضم 63 لجنة فرعية.

- الدائرة الثالثة عشر:

مركز ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة شارع المجيدي وتضم 76 لجنة فرعية.

- وجاءت لجان الوافدين من خارج على النحو التالي:

- اللجنة الأولى: قسم أول المنيا، ومقرها نادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا.

- اللجنة الثانية: مقر مجمع مراكز تدريب مهني المنيا، وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة.

- اللجنة الثالثة: مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية، وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوي.