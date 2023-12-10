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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

إيناس العيسوي:
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 10:52 ص

يتلقى اليوم الفنان أحمد حلمي وعائلته العزاء في شقيقه الأكبر خالد محمد حلمي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذي رحل صباح الجمعة الماضية.

وكتب حلمي على حسابه الرسمي بفيسبوك: "توفي الي رحمة الله اخويا/ خالد محمد حلمي عبد الرحمن / العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. وذلك يوم الاحد الموافق ١٠ ديسمبر
نسألكم الدعاء".
وكانت شيعت جنازة الفقيد عقب صلاة الجمعة من مسجد ناصر بالفلل ببنها، وتم دفن الجثمان بمقابر الشموت.

وكان الفنان أحمد حلمي في منشور سابق تحدث عن علاقته بشقيقه، وكتب:«أخويا الكبير خالد حلمي، شبه بعض جدا في النضارة، أحلى حاجة أن يكون عندك أخ أكبر منك، بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان، يا سلام، ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله، الكبير كبير بردو، حبيبي يا خالودة».


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