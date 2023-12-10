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إيران تنشر طائرات دون طيار مزودة بصواريخ جو - جو

د ب أ
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 11:03 ص

نشرت إيران طائرات مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة "جو - جو"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي القول، إن العشرات من مسيرات "كرار" محلية الصنع ذات القدرة الجديدة، ستقوم بحراسة حدود البلاد، وستجعل الأعداء يعيدون النظر بجدية في استراتيجياتهم القتالية الجوية.

وأوضح موسوي أن المسيرة "كرار" يبلغ مداها 1000 كيلومتر، وهي مصممة لتعقب الطائرات المعادية بتكاليف أقل بكثير من المقاتلات المأهولة.

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