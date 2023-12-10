نائب محافظ بني سويف يُدلي بصوته في لجنة الثانوية الميكانيكية

أدلى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة مدرسة الثانوية الميكانيكية، في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر.

وتستمر الانتخابات حتى الثلاثاء المقبل 12 من نفس الشهر، وذلك داخل 450 مقرا انتخابيا يضم 497 لجنة فرعية، بجانب تخصيص 9 لجان عامة و4 لجان للمغتربين.

وتفقد نائب المحافظ، عددا من اللجان، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري على جميع المواطنين لرسم مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الحالية والتحديات الداخلية والخارجية.