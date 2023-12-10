حنان مطاوع تستعرض تجهيزات الدولة لمقرات اللجان الانتخابية

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها المتابع لحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بفيديو يتضمن تجهيزات الدولة لعدد كبير من مقرات اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، على مستوى عال من الكفاءة والنظام واحترام الناخب.

وأظهر الفيديو، احتواء كل مقر انتخابي على استراحة للناخبين بها مظلة كبيرة؛ لحمايتهم من الشمس، واكتست جميعها بعلم مصر.

وأوضح الفيديو، وجود بعض المتطوعين مهمتهم مساعدة الناخبين على معرفة أرقامهم في كشوف الانتخابات؛ لتسهيل الأمر عليهم.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر اليوم الأحد، حيث يتوجه المصريون بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات؛ لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم: "عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، واللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

واستعدت جميع المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في تمام التاسعة صباح الأحد، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وسط إجراءات ميسرة للناخبين أعداتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وخطة تأمين لمحيط مركز الاقتراع أعدتها وزارة الداخلية.