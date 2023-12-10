رئيس مجلس النواب: الانتخابات الرئاسية يوم عيد بالنسبة للمصريين

قال المستشار حاتم الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن هذه الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكدان للعالم كله بأن مصر بخير والشعب المصري يقف صفا واحدا، معقبا: «هذه الانتخابات الرئاسية يوم عيد بالنسبة للمصريين».



وأكد خلال تصريحات خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، صباح الأحد، أن إقبال المصريين بكثافة في الساعات الأولى لأيام الانتخابات، تدل على أصالة هذا الشعب، وعمق فهمه لقضاياه الوطنية والإنسانية، مناشدا المواطنون بضرورة النزول للمشاركة بالانتخابات بكثافة.



وتوجه بالشكر للمصرين المقيمين في الخارج؛ لشعورهم الوطني وكثافة الحضور التي شاركوا بها في الانتخابات، تأييدا لوطنهم، مشيدا بدور قضاة مصر وإشرافهم على الانتخابات بدقة وكفاءة عالية على هذه العملية الانتخابية النزيهة- على حد قوله.



وعن محاولات التشكيك في كثافة الإقبال على الانتخابات الرئاسية من قبل المواطنين، أكد: «من يشكك في الإقبال أو يتردد بالنزول للمشاركة، عليه أن ينظر لطوابير المواطنين الممتدة لمسافات بعيدة، فالتشكيك أصبح غير قائم، والتردد بلا معنى، فالشعب المصري يقف أمام اللجان قبل فتح أبوابها».

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.



وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».



