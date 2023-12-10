الوطنية للانتخابات: عدد زوار موقع الهيئة للاستعلام تجاوز 5 ملايين

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن «غرفة العمليات تلقت شكوى بشأن البطء في موقع الهيئة بالنسبة للاستعلام».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، مساء الأحد، أن «عدد الأشخاص الذين يستخدمون الموقع للاستعلام منذ بداية التصويت وحتى الآن، لم يحدث منذ عام 2014».

وذكر أن عدد زوار الموقع للاستعلام تجاوز منذ 9 صباحًا وحتى الآن 5 ملايين زائر، موضحًا أن العدد لم يتخطَ 1.3 مليون زائر عام 2014.

وذكر أن «زيادة عدد الزوار للاستعلام دليل على وعي المواطن، وحرصه على ممارسة ومباشرة حقوقه السياسية».

ولفت إلى استقبال 500 ألف اتصال للاستعلام باستخدام الدليل، إضافة إلى أكثر من 500 ألف رسالة، قائلًا إن «الأرقام تمنح مؤشرات موجودة على الأرض».

وتوجه باسم مجلس إدارة الهيئة الوطنية والجهاز التنفيذي بالشكر إلى جموع الناخبين على وطنيتهم ومشاركتهم الفعالة بالتصويت ومباشرة الحقوق السياسية.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».