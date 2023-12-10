محافظ القليوبية يشيد بمستوى التنظيم وتأمين اللجان في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمستوى التنظيم وتأمين اللجان في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية في باقي أيام الانتخابات.

وأجرى المحافظ جولة ميدانية اليوم على اللجان الانتخابية بمدن بنها وكفر شكر وطوخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان، وشملت الجولة بمدينة بنها تفقد لجان مدرسة طه حسين بجوار نادي الشرطة ولجان مدرسة سعد زعلول ولجان مدرسة بنها الثانوية بنات.

وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ لجان مدرسة الحرية ولجان مدرسة كفر شكر الابتدائية ولجان مدرسة اسنيت الثانوية، وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن ولجان مدرسة محمد فهمى الطوخي.

وأكد المحافظ، أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وأكدوا ضرورة الظهور بشكل يليق بالانتخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير على المواطنين والعمل على راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

و أجرى المحافظ، اتصالا بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، اطمئن خلاله على انتظام سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان، موجها بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأكد متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكل اللجان ميدانيا ومن خلال الشبكة الوطنية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.