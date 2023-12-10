في حصيلة مفزعة، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، مؤكدة أن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.

وشكلت الإحصائية صدمة في الأوساط الإسرائيلية، وتقول ليمور لوريا، رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، "لم نمر قط بشيء مماثل لهذا".

وأضافت ليمور، "أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب البتر".

وقالت، إن حوالي 12% من الإصابات عبارة عن إصابات داخلية وتمزق الأعضاء الداخلية كالطحال والكلى، مضيفة أن هناك أيضًا إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% مصابون عقليًا، وهو رقم سيرتفع بشدة أيضًا بافتراض أن كل جسد مصاب هو أيضًا مصاب عقليًا، وأيضًا لأن الإصابات العقلية يتم اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب، بحسب ليمور لوريا.

- لماذا هو الرقم الأصعب؟

اعتراف وزارة الدفاع الإسرائيلية بالألفين من الجنود كمعاقين، يشكل صدمة كبيرة في إسرائيل، لأنه مقارنة بالسنوات السابقة، يعتبر هذا الرقم هو الأكبر خلال العقد الأخير على الأقل، بحسب ما اطلعت عليه الشروق من إحصاءات نشرتها وحدة الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي.

وبحسب وزارة الدفاع، يعالج حوالي 62 ألف معاق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قسم إعادة التأهيل، وهذا هو أعلى رقم في البلاد، وجميعهم من الحروب السابقة، ويعاني حوالي 15% منهم من إصابات ما بعد الصدمة "8.500" حتى نهاية نوفمبر 2023.

ووفق بيانات وحدة أبحاث الكنيست، تم في السنوات 2015-2019، تقديم بين حوالي 3.200 إلى 4.900 طلب سنوياً إلى إدارة الإعاقة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان نسبة 55%-60% منها بسبب إصابات خلال الخدمة والباقي بسبب الأمراض العادية.

وفي عام 2015 بلغ عدد الإعاقات في العمليات العسكرية نحو 769، وفي عام 2016 نحو 785، وفي 2017 نحو 895، وفي 2018 نحو 635، وفي 2019 نحو 832.

كما تشكل الإعاقات الحديثة في معارك غزة، عبئًا اقتصاديًا على إسرائيل، إذ ارتفعت الميزانية الإجمالية للدوائر في وزارة الدفاع الإسرائيلية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، من مستوى 2.3 مليار شيكل في عام 1994 إلى مستوى حوالي 5.1 مليار شيكل في عام 2019، ومن المتوقع زيادة هذا البند مستقبلًا بسبب ارتفاع الإعاقات.