روسيا تحتجز مواطنا أمريكيا بتهمة تدنيس رمز عسكري

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قالت الشرطة الروسية إنها احتجزت مواطنا أمريكيا في سان بطرسبرج وتحقق معه بتهمة تدنيس رمز عسكري روسي.

وقالت الشرطة إن الرجل نشر صورة استفزازية مع شريط سانت جورج البرتقالي والأسود على شبكة اجتماعية روسية العام الماضي، والتي "تدنس رمزا للمجد العسكري الروسي".

وفي حال إدانته، يواجه المواطن الروسي الأمريكي مزدوج الجنسية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ما يعادل حوالي 70 ألف يورو (75300 دولار).

وأظهرت الصورة المعنية شريط سانت جورج ملفوفا حول إصبع القدم الكبير لجثة، مع تعليق "الطريقة الصحيحة لارتداء شريط سانت جورج"، وفقا لقناة بازا الروسية على تليجرام.

ويعود الشريط في الأصل إلى العصر القيصري. وفي روسيا الحالية ، في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، كانت رمزا للذكرى وعلامة متزايدة على الولاء لبوتين والحرب على أوكرانيا.

وأصبح "تدنيس" الشريط جريمة جنائية قبل عام في روسيا.

ومع ذلك ، حظرت العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة شريط سانت جورج كرمز للعدوان الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن التقارير عن اعتقال مواطن أمريكي في روسيا معروفة. وقال المتحدث ردا على استفسار: "عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج ، تعمل الوزارة على تقديم كل المساعدة المناسبة .. ليس لدينا شيء آخر نشاركه في هذا الوقت".

واعتقل العديد من المواطنين الأمريكيين في روسيا منذ أن شنت روسيا الحرب على أوكرانيا. وقد تستخدم موسكو المعتقلين لمبادلة الروس المحتجزين في الولايات المتحدة، وفقا لمراقبين.