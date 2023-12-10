 أبوعبيدة: مجاهدونا بخير وصفوفهم قوية ومتماسكة والآلاف منهم ينتظرون دورهم في القتال - بوابة الشروق
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أبوعبيدة: مجاهدونا بخير وصفوفهم قوية ومتماسكة والآلاف منهم ينتظرون دورهم في القتال

آية صلاح
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 5:55 م
أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، أن إسرائيل لا يمكنها استعادة محتجزيها دون مفاوضات.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة بثتها قناة "الجزيرة": "لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة".

وتابع "لا العدو الصهيوني ولا داعموه يستطيعون أن يأخذوا أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام".

وشدد أبو عبيدة على أن المقاومة بخير، قائلا "مجاهدونا بخير وصفوفهم قوية ومتماسكة ولا يزال الآلاف منهم ينتظرون دورهم في القتال".

وعلى الصعيد الميداني، أعلن تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 10 أيام.

وأضاف "عملياتنا النوعية ضد القوات الغازية شملت فوهات الأنفاق المفخخة والمصائد المعدة مسبقا إضافة إلى عمليات القنص".

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