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صفارات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة

وكالات
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 2:50 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 2:50 م

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات صوفا ونير إسحق وبري جان بغلاف غزة الجنوبي.

كما دوت الصافرات أيضا في مستوطنات ناحال عوز وياد مردخاي ونتيف هعسراه بغلاف غزة الشمالي، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تخوض معارك "قاسية وشرسة" مع المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية بمدينة غزة وجباليا شمال شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال بحصيلة كبيرة لخسائره البشرية خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

وقال جيش الاحتلال إن 426 جنديا وضابطا قتلوا خلال الحرب كما أصيب 1593 آخرون بينهم 255 حالة حرجة.


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