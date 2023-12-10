شهدت اللجان الانتخابية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، في أول أيام الانتخابات الرئاسية توافد آلاف المواطنين، وشهدت اللجان طوابير طويلة من الرجال والسيدات الذين حرصوا على الادلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في العرس الانتخابي التي تشهده مصر.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن لجان الاقتراع الخاصة بالسيدات والرجال تشهد إقبال شديد جدًا، لذا شاركت الوحدة المحلية في أعمال التنظيم بالتعاون مع لإدارة الشباب والرياضة، لمنع التزاحم أمام اللجان، وتسهيل أعمال دخول وخروج الناخبين.

وأوضح في تصريح اليوم، أنه جرى تخصيص سيارات لنقل من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل الوديان الجبلية، والقرى والتجمعات التي توجد في الظهير الصحراوي إلى مقرات الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لكون هذه المناطق يصعب الوصول إليها.

وأشار إلى أنه جرى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين، من خلال إقامة شوادر مزودة بكراسي للمكوث بها في حالة الإقبال الشديد، إضافة إلى 4 كراسي متحركة في كل لجنة لمساعدة ذوي الهمم، وكبار السن.

وأكد أن إجمالي عدد من لهم حق الانتخابات بالمدينة يبلغ 15579 ناخبًا، ويقوموا بالتصويت داخل لجنتين أساسية بإجمالي 4 لجان فرعي، بينهم 2 للسيدات و 2 للرجال، إضافة إلى لجنتين للوافدين.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.