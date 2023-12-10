وزير خارجية الأردن: إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية ولا يمكنها الانتصار

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن "إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر"، مؤكدا أن "هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها لأن إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية".



ودعا الصفدي، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الـ 21 من منتدى الدوحة اليوم، الولايات المتحدة إلى أن تمارس ضغوطا أكبر على إسرائيل ، متوقعا أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة..



ونقلت قناة "المملكة" عن الصفدي قوله إنه "يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه"، مشيرا إلى أن "سياسة الاحتلال الإسرائيلي تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع".



وأكد أن أهداف الحرب الإسرائيلية هي "تشمل خلق واقع جديد على الأرض يؤدي إلى مستقبل فيه المزيد من الكراهية والمزيد من المشاكل في هذه المنطقة والعالم".



وأكد على أن "الإسرائيليين يشعرون أنهم غير قابلين للمحاسبة وأنه يمكنهم الإفلات من العقاب مهما فعلوا"، مشيرا إلى أن "الممارسات الإسرائيلية أدت إلى خلق نوع من الكراهية لدى الجيل الجديد وسيبقى موجودا لأجيال، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تؤذي شعبها بقدر ما تؤذي الفلسطينيين".