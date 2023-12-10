على كرسي متحرك أدلى الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، صباح اليوم، وذلك باللجنة الفرعية رقم 3 بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام، (مبارك كول سابقا) بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

رافق مطران الفيوم، عدد من القساوسة والقمامصة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية بالفيوم، وقد توجه رئيس اللجنة، لساحة المركز الانتخابي، لمساعدة مطران الفيوم، في الإدلاء بصوته، لظروفه الصحية، التي تمنعه من الصعود للطابق الثاني، للإدلاء بصوته.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، إقبالًا كثيفاً اليوم الأحد منذ بدء فتح اللجان أمام الناخبين بمختلف مراكز المحافظة

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.