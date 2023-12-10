رؤساء المدن ومديري المديريات بجنوب سيناء يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى رؤساء المدن ومديري المديريات بمحافظة جنوب سيناء، بأصواتهم في لجان الانتخابات بكافة مدن المحافظة.

وحرصوا على حث المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدين أن لكل مواطن حرية الاختيار للمرشح الرئاسي، ولكن يظل الاتفاق على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي واجب وطني، لابد أن يقوم به الجميع.

وخصصت محافظة جنوب سيناء 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى إلى المقرات الانتخابية بالمدن خلال الفترة المقرر للانتخابات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99 ألفًا و240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، و15 لجنة للوافدين.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».