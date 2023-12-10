قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن مشاهد الإقبال على عمليات الاقتراع «جيدة»، لا سيما بمناطق الجيزة والقاهرة وبعض مناطق الصعيد ووجه بحري.



وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، أن العملية الانتخابية تسير في «هدوء وتناغم دون أية خروقات.. لا يوجد حتى الآن ما يعكر صفو الانتخابات».



وأشار إلى عدم تلقى الحملة أي بلاغات أو شكاوى من المندوبين المتواجدين باللجان الفرعية بشأن حدوث خروقات أثناء عمليات التصويت داخل وخارج اللجان.



ولفت إلى تواجد المندوبين داخل اللجان؛ من أجل مراقبة عمليات التصويت وحضور إجراءات الفرز، مشيرا إلى فرز رئيس اللجنة الأصوات بحضور مندوب كل مرشح داخل اللجنة.



واختتم موجها الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إزاء المشهد الإعلامي الحيادي بين المرشحين الأربعة وإتاحة الحق في اطلاع المواطن المصري على البرنامج الانتخابي، مؤكدا أن عمليات التصويت؛ «هي الفيصل في الفوز».