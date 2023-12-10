 مجموعة فيوتشر.. الهلال الليبي يهزم سوبر سبورت بالكونفدرالية - بوابة الشروق
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مجموعة فيوتشر.. الهلال الليبي يهزم سوبر سبورت بالكونفدرالية

أمير نبيل
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 8:04 م

حصد فريق الهلال الليبي أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا فريق مودرن فيوتشر، بجانب اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب.

وتغلب الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف على ضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

وسجل المعتصم بالله الطيب هدفي الهلال، بينما أحرز جامباني لونجو الهدف الوحيد للضيوف.

ويلتقي فيوتشر لاحقاً مساء اليوم الأحد، مع اتحاد العاصمة على ملعب الأخير، ويملك كل منهما 6 نقاط، بينما وصل الهلال للنقطة 3  في حين يتذيل الترتيب فريق سوبر سبورت بلا نقاط.

 

 


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