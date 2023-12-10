العميد محمود محيي الدين: إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة استراتيجية للحوثيين

علق العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، على إعلان الحوثيين استهداف أي سفينة تتجه من باب المندب لإسرائيل، مؤكدا أنه بمثابة إعلان حرب.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن استهداف المصالح الاقتصادية، وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الداخل الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب، منوها بأن هناك تسريبات من جهات مستقلة قريبة من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، تفيد بتنفيذه عمليات عسكرية جوية على الحوثيين بطائرات إف 35.

ولفت إلى أن هناك معلومات مؤكّدة عن وجود غواصة إسرائيلية قريبة من منطقة العمليات ببحر العرب، و2 قطعة بحرية حربية ذهبت إلى قاعدة إيلات البحرية، سيجري دفعها للعمل في منطقة البحر الأحمر، تحسبا لتوجيه ضربة استراتيجية للحوثيين، مؤكدا أن هذه المناوشات لا تؤثر على قناة السويس.

وأشار إلى أن العام الماضي جرى تشكيل مجموعة العمل 153 انضم إليها كل الدول العربية وإسرائيل وأمريكا، بغرض تأمين المجرى الملاحي بمنطقة الخليج العربي وبحر العرب، باب المندب مرورا بالبحر الأحمر، مشددا على أن احتمالات حدوث تأثير على قناة السويس نتيجة التهديدات الحوثية للسفن الإسرائيلية، أمر غير دارج تماما لأنها ضمن إجراءات السيادة المصرية.

وذكر أن الجانب الحوثي يركز على إسرائيل ويطلق عليها الصواريخ والطائرات، باعتبار أن اليمن لم يعد أي اتفاقية سلام مع تل أبيب، وذلك في محاولة لتبرئة نفسه من أي إدانة.