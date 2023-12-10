انتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية على مستوى 82 لجنة فرعية بـ 67 مركزًا انتخابيًا على مستوى 5 لجان عامة بمراكز محافظة الوادي الجديد، حيث تم إغلاق اللجان استعداد لليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، إقبالًا كثيفا وحرص العريس مصطفى فرج، وعروسه على الذهاب في اللحظات الأخيرة من اليوم الأول والتصويت في الانتخابات الرئاسية وذلك قبيل أن يتجها إلى قاعة حفل زفافهما.

وشهدت اللجنة زغاريد وفرحة الأهالي والناخبين بزفاف العروسين، وحرصهما على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».