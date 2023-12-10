حسين فهمي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: لازم الكل يشارك

أدلى الفنان حسين فهمي، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددًا على أهمية إدلاء المواطنين بصوتهم في الانتخابات.

وقال خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إن «اختيار رئيس الجمهورية له بعد في تحديد شكل الدولة في المستقبل»، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات ذات أهمية كبيرة في تعزيز الديمقراطية.

وأشار إلى أن «المشاركة في الانتخابات تبني المجتمع وتنطلق به نحو مستقبل أفضل»، متوجهًا برسالة إلى المواطنين: «لازم الكل يشارك، وحتى الآن المشاركة جيدة رغم أننا في اليوم الأول والساعات الأولى من النهار».

وتوقع أن تشهد ساعات المساء والأيام المقبلة، إقبالًا أكبر من المواطنين على اللجان المختلفة، وذلك بعد خروج الموظفين والانتهاء من أشغالهم وأعمالهم.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».