كتائب القسام تعلن الإجهاز على 14 جنديا إسرائيليا واستهداف 10 آليات شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 14 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشورات أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصة "إكس" اليوم، إن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وكانت القسام، أكدت إن مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى الإجهاز على قناص إسرائيلي في نفس المنطقة.

ولفتت إلى استهداف 9 آليات وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع وقذائف الياسين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف 3 قوات خاصة إسرائيلية راجلة ومتحصنة داخل مباني بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مقاتليها من استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

وأفادت أعلنت "سرايا القدس"، بقصف تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.