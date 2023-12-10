 مروحيات التمساح المحدثة الروسية تشارك لأول مرة في حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مروحيات التمساح المحدثة الروسية تشارك لأول مرة في حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 10:10 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشاركة مروحيات محدثة من طراز "كا - 52 إم" الروسية المعروفة بـ"التمساح" لأول مرة خلال الحرب في أوكرانيا، وشنها هجمات على مواقع أوكرانية في محور دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "نفذت أطقم مروحيات كا - 52 إم هجوما باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوة البشرية على محور دونيتسك"؛ بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الهجمات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.

وتم تطوير المروحية "كا-52 إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية من المروحية "كا-52" في سوريا، حيث تم تزويد المروحية بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار صفيف مسح إلكتروني نشط، ومجموعة واسعة من الأسلحة.

يذكر أن القوات الروسية تواصل عملية واسعة النطاق لتحرير أفدييفكا، وعلى مدى 8 سنوات، حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى حصن رئيسي لها، بحسب "سبوتنيك".

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