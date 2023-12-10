الجامعة العربية: لا يمكن الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع استمرار الجرائم الإسرائيلية بغزة

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة وتأييد البعض لهذه الجرائم، معتبرة إن التاريخ يدون في سجله الأسود المواقف المتخاذلة في الدفاع عن حقوق شعب فلسطين والمتنكرة لمبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال البيان إن منظومة الأمم المتحدة تخلد يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار حدث رفيع المستوى ينعقد تحت مسمى حقوق الإنسان 75، ولكنه يأتي في ظرفية دولية ضاغطة ودقيقة يطغى فيها عدوان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة على المشهد الحقوقي وعلى السلم والأمن الدوليين.

وتساءلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، متى يمكننا أن نحتفل بإعلاء الحق في الحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع، متى يمكننا أن نحتفل بانعدام التمييز والفصل العنصري أو تحقيق العدالة والسلام.

وقالت "لا يمكن تخليد أي ذكرى مع استمرار صمت البعض على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين ولا يمكن الاحتفال بأي إنجاز مع استمرار تأييد البعض هذه الجرائم".

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي لإعادة التفكير في هكذا احتفاليات، واختيار سبل أكثر فاعلية ليشهد شعب فلسطين انتهاء ازدواجية المعايير في إعمال مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت إنه عند التأمل في الرقم 75 وما يوازيه في ظل الأحداث القائمة في غزة، نجد أن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بلغ 10 أضعاف الرقم 75 في الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي، و100 ضعف الرقم 75 خلال الشهر الأول، و200 ضعف الرقم 75 خلال الشهر الثاني، وماذا نقول عن المرأة الفلسطينية الصامدة، أليست معنية حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة؟الأرقام للأسف صادمة، فعدد النساء والأطفال من الضحايا تجاوز 100 ضعف الرقم 75. نعم كل هذا ولم يتجاوز العدوان الإسرائيلي الغاشم 75 يوما.

وقال البيان "هكذا ترى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الرقم 75، وهكذا ترى احتفالية المجتمع الدولي به وقد مرت 75 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين".