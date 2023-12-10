قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن «مصر حذرت وتحذر كل الأطراف المعنية من المساس بسيادتها وأرضها وأمنها القومي والقضية الفلسطينية».

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن «الأمن القومي المصري يرتبط بالقضية الفلسطينية، وتصفيتها تعني تهديد أمننا القومي».

وأضاف أن محاولات التهجير القسري إلى الأراضي المصرية؛ من أجل تصفية القضية «خط أحمر.. مصر لن تسمح به أيا كانت النتائج»، مؤكدا أن «مصر لديها كل الإمكانات التي تستطيع من خلالها الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها على كامل الأراضي المصرية».

وتابع أن: «أي نوع من الإخلال بأمن مصر القومي أو التعدي على سيادة مصر أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة سوف تمس أمن الإقليم بالكامل ومن ثم الأمن العالمي، من يريد أن يشعل الإقليم والعالم عليه أن يخطو هذه الخطوة».

وشدد على ضرورة توقف ما وصفه بـ «الممارسات الجنونية» التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والجنوح نحو عقد هدن إنسانية طويلة الأمد كخطوة مبدئية نحو وقف إطلاق النار، لافتا إلى تدهور الوضع العسكري لجنود الاحتلال يوما تلو الآخر داخل قطاع غزة.

وأشار إلى إعلان وسائل إعلام إسرائيلية السبت؛ عن إصابة 5 آلاف جندي بصفوف جيش الاحتلال داخل قطاع غزة من بينهم 2000 معاق و 100 مصاب بالعمى وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع أن: «الجيش الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقة وعليه أن ينجو وينجي بالمنطقة من أي جنون في تصرفات قد تكون أكثر سوءا مما يحدث الآن»، لافتا إلى نجاح الجهود المصرية والقطرية مع الولايات المتحدة في زيادة عدد شاحنات الوقود إلى قطاع غزة.

وأضاف أن مصر تبذل قصارى جهودها مع الشركاء إلي هدن جديدة كخطوة في سبيل وقف إطلاق النار، منوها إلى سعي مصر الحثيث إلى زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ومحاولة فتح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.