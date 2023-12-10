رئيس مجلس الشيوخ: انتخابات الرئاسة تظهر الوجه الرائع والعظيم للمصريين

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن انتخابات الرئاسة 2024 تظهر الوجه الرائع والعظيم للمصريين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، اليوم الأحد: «المصريون جميعا لن يبخلوا على وطنهم بتلك المشاركة التي تظهر الوجه الرائع والعظيم للمصريين».

وأشار إلى أن «الوطنية تغلب دائمًا على المصريين الذين يتسمون بالوعي العظيم والرائع»، متوجهًا بتحية إلى القضاء المصري على دوره في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأكمل: «المشاركة في العملية الانتخابية وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وندعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة ويختار من يختاره، حتى نبدأ صفحة ناصعة جديدة من صفحات مصرنا الغالية».

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».