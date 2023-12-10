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فقاعة كبيرة على شكل عين سمكة تطفو فوق الماء من بعيد، محاطة بالجبال والمناظر الخلابة.. إنه أكبر تركيب فنى عائم فى العالم.. متحف عين السالمون «Salmon Eye» فى النرويج.

«الشروق» زارت، بدعوة من سفارة النرويج بالقاهرة ومجلس المأكولات البحرية بالنرويج، المتحف البحرى الذى يعد مركزا للإلهام وينشر الوعى حول كيفية تزويد العالم بالمزيد من الأطعمة البحرية، كما يسلط الضوء على الفرص والتحديات التى تواجه صناعة تربية الأحياء المائية.

ويمكن الوصول للمتحف البحرى فى مدينة بيرجن النرويجية، عن طريق العبّارة السريعة إلى بلدة روزيندال.

ويعد عين السلمون أكبر تركيب فنى عائم فى العالم ويقع فى قلب مضيق هاردانجير. فيما يقع مطعم إيريس أيضًا داخل مبنى المتحف حيث يقدم قائمة تذوق فريدة من نوعها مكونة من 18 طبقًا، فى «رحلة تناول الطعام الاستكشافية»، وهى رحلة طهى من البداية إلى النهاية.

*المضايق البحرية الباردة توفر الظروف المثالية لإنتاج السالمون

وتوفر المضايق البحرية الطويلة الباردة والمياه الساحلية فى النرويج الظروف المثالية لإنتاج سمك السالمون و سمك السالمون المرقط بأعلى مستويات الجودة على مدار العام.

وحسب الاحصائيات النرويجية، صدرت النرويج إلى مصر من يناير الماضي حتى نوفمبر، سمك السالمون بقيمة حولى 13 مليون دولار، وسمك الماكريل بقيمة حوالى 27 مليون دولار والسمك المملح (الرنجة) بقيمة حوالى 40 مليون دولار.

وتشتهر النرويج بالمأكولات البحرية المتنوعة والجودة المتميزة في العالم، كما تعد ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية فى العالم. وتعد النرويج أيضاً رائداً عالمياً في مجال الصيد المستدام.

ومبنى عين السلمون يأخذ شكل عين السمكة. وكان أساس التصميم عبارة عن عين سمكة بها ثقب أعلى الهيكل.

* التصميم الخارجى للمبنى مستوحى من جلد السلمون اللامع

والتصميم الخارجى للمبنى مستوحى من جلد السالمون اللامع والفضى، وقد تم تصميم الشكل على غرار عين السمكة، ومن هنا جاء الاسم. وهو يلمع بشكل مشرق فى مضيق هاردانجير، أحد أجمل المضايق فى النرويج، ويمكن رؤيته من مسافة بعيدة.

وتمت تغطية المبنى بـ9500 لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ مصممة لتقليد مظهر ولون قشور الأسماك. ويزن المبنى 1256 طنًا ويبلغ قطره 25 مترًا. وتبلغ مساحته الداخلية 650 مترًا مربعًا وهو مقسم إلى أربعة طوابق، أحدها تحت الماء ويوجد به درج حلزونى.