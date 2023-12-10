أدلى الفنان عماد زيادة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وعقب تصويته، قال زيادة في تصريحات خاصة للشروق، أنه يدعو كافة المصريين ألا يضيعوا فرصة المشاركة في ذلك الاستحقاق؛ حيث أن المشاركة الإيجابية في عملية التصويت هي ما يضمن استمرار حالة الاستقرار، واستكمال القيادة السياسية لانجازاتها التي باتت واضحة للجميع.

وتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».