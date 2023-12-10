 تزايد الإقبال مع اقتراب موعد إغلاق اللجان باليوم الأول لانتخابات الرئاسة في أسوان - بوابة الشروق
الأحد 10 ديسمبر 2023 9:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تزايد الإقبال مع اقتراب موعد إغلاق اللجان باليوم الأول لانتخابات الرئاسة في أسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:38 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:38 م

تزايد الإقبال على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بأسوان، وذلك مع اقتراب غلق أبواب اللجان لليوم الأول للعملية الانتخابية والتي تستمر حتى الثلاثاء القادم.

وكان كبار السن والسيدات أكثر من توافدوا على صناديق الاقتراع.

وجدير بالذكر أن عدد الناخبين في أسوان يصل إلى مليون و89 ألفا و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.
المرشحون

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك