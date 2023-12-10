محافظ الدقهلية يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية من الخارج للوقوف على مدى توافد الناخبين

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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بمدينة المنصوره للوقوف علي مدي توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتفقدوا مقار اللجان الانتخابية من أمام مدارس شجرة الدر الإعدادية ومدرسة الإمام محمد عبده الابتدائيه ومدرسة الثانوية بنات الجديدة، ومدرسة علي محمود طه الابتدائية، ومعهد المنصورة الأزهري.

وقال المحافظ: ما أشاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الانتخابية يدل على مدى وعي ووطنية شعب الدقهلية، وأنه شعب مثقف ومسؤول ومحب لوطنه.

وقال المحافظ: أدعوا كافة أطياف وفئات شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم، ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم .

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية من أكثر المحافظات مشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وسيحقق شعبها أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها.