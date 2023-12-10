واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت 22 ألف قنبلة أمريكية على غزة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن تسليح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل يواجه ردود فعل عنيفة مع تزايد عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه خلال الـ45 يوماً الأولى من الحرب، أسقطت إسرائيل أكثر من 22 ألف قنبلة موجهة وغير موجهة على غزة قدمتها إليهم واشنطن.

*ضغوط متزايدة على إدارة بايدن*

وبحسب "واشنطن بوست"، تواجه إدارة بايدة ضغوطاً متصاعدة بشأن تقديمها أسلحة قوية إلى إسرائيل، حيث يعمق تصاعد عدد الضحايا التساؤلات بشأن ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي لتل أبيب، فعل المزيد لضمان سلامة المدنيين.

وتكثف الجماعات الحقوقية، إلى جانب كتلة متنامية داخل الحزب الديمقراطي "حزب بايدن"، التدقيق في تدفق الأسلحة إلى إسرائيل الذي تضمن عشرات الآلاف من القنابل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي في صميم النقاشات، بينما يسعى بايدن لمساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليارات الدولارات للعملية الإسرائيلية في غزة، قواعد الإدارة بشأن تسليح الدول الأجنبية، والتي تشير إلى أن عمليات نقل الأسلحة لا يجب أن تتم عندما تقيم الحكومة الأمريكية أن انتهاكات القانون الدولي "أمر محتمل حدوثه أكثر من عدمه".

وقال مسئولون في الإدارة إنهم عقدوا مناقشات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين لضمان فهمهم لالتزامات تل أبيب بموجب القانون الإنساني الدولي، لكنهم يقرون أن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات بالوقت الفعلي لامتثال إسرائيل بقوانين الحرب.

وأوضح مسئول أمريكي بارز، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن الإدارة لم تتمكن من إجراء تقييم متزامن لامتثال إسرائيل وذلك جزئياً بسبب عدم قدرة المسئولين على الوصول إلى المعلومات المخابراتية التي تستخدمها إسرائيل لتخطيط عملياتهم ونوايا القادة الإسرائيليين.

وأكد بعض الخبراء القانونيين أن تلك المناقشات يجب أن يتبعها مراقبة لما يحدث بالأسلحة الأمريكية قبل إرسال المزيد.

*عمليات إسرائيلية مكثفة بآلاف القنابل*

وذكرت "واشنطن بوست" أن التركيز المتزايد على إمدادات الأسلحة الأمريكية يأتي بينما تكثف إسرائيل عملياتها في جنوب غزة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأسلحة الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في الحرب؛ ففي الشهر ونصف الأولى، أسقطت إسرائيل أكثر من 22 ألف قنبلة موجهة وغير موجهة على غزة، والتي كانت واشنطن قد زودتها بها، بحسب أرقام مخابراتية لم يكشف عنها سابقًا قُدمت إلى الكونجرس.

وخلال هذا الوقت، أرسلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15 ألف قنبلة، بما في ذلك قنابل اختراق المخابئ بوزن 2000 رطل، وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.

وفي غضون ذلك، تعاني غزة من أزمة إنسانية حيث يبحث الملايين عن مأوى من الغارات الجوية الإسرائيلية والعملية البرية التي حولت مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض. وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إذا لم يتم زيادة شحنات الإمدادات الحيوية.

ويمثل الوضع معضلة متفاقمة بالنسبة لبايدن، الذي تعهد بدعم قوي لأمن إسرائيل لكنه أيضاً وعد بوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأمريكية.