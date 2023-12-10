مسيرة حاشدة لأهالي المهيدات في الأقصر للتشجيع على المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظم أهالي قرية المهيدات بمركز ومدينة الطود بالأقصر، منذ قليل، مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وقال محمد عطا الله، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الأقصر والذي يضم مركز الطود، إن كثافة المشاركة تبعث رسالة هامة وهي وقوف المصريين بجانب بلادهم في كل وقت وكل حين وخلف قيادتهم السياسية.

وأضاف عطا الله، لـ"الشروق" المصريون يعلمون أنهم سيواجهوا المزيد والمزيد من التحديات، لذلك حرصوا على تنظيم مسيرات للتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف عطاالله، أن المسيرات تضمنت أيضًا مناشدة جميع المواطنين الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية اليوم وغدًا وبعد غد وممارسة دورهم وحقهم الدستوري في تلك المرحلة.