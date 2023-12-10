محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة الشهيد طيار بحي غرب

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة الشهيد طيار بحي غرب سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.



واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان وتوفير كل سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مناشدا جميع المواطنين بممارسة حقهم الدستوري، والنزول للمشاركة في العرس الانتخابي.



وشدد محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لكل الأحداث التي تتم بجميع اللجان الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية وتذليل أية معوقات.