فيتوريا ضمن قائمة الأفضل في اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدربًا للمنتخبات في موسم 2023 .

ضمت القائمة بجوار روي فيتوريا كلاً من لويس ديلا فونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا و و ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في القائمة التي ضمت 20 مدرب.

وجاء فيتوريا في المركز الـ18 في قائمة الأفضل في اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في 13 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما سجل الفراعنة معه 31 هدفًا، واستقبل 6 أهداف فقط.